Reprodução/Instagram O artista postou a ação social no Instagram





O funkeiro Mc Daniel ajudou uma menina que não tinha condições financeiras para pagar aula de jiu-jitsu e postou o momento nas redes sociais, nesta segunda-feira, (24).

No vídeo pelos stories, a mãe da menina apareceu pedindo ajuda ao cantor, que deu R$ 2 mil reais para ajudar nas aulas da arte marcial.

"Parei de postar o tanto de gente que ajudo. Comecei a ver que acham que só 'ostento' bens. Agora vou fazer mais questão de ajudar e incentivar. Quem achar ruim faz melhor. Já tira R$50 mil por mês só para ajudar quem precisa", escreveu o artista na legenda do vídeo.

Além disso, nesta segunda-feira, (24), Mc Daniel postou um desabafo no Instagram em que relata a agressão que pessoas sofreram em um show do cantor, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, na noite dete domingo, (23). Segundo ele, uma criança foi atingida por um copo plástico, pessoas foram furtadas e um homem deu um soco em uma mulher, o que fez com que Daniel parasse imediatamente a apresentação. A equipe do funkeiro expulsou o agressor do local e os demais criminosos.