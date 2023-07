Reprodução/Instagram Web se surpreende com gravidez da influenciadora Jout Jout

Nesta segunda-feira (24) o nome de Jout Jout voltou a virar assunto nas redes sociais após os admiradores descobrirem a gravidez da influenciadora.

Uma internauta notou que a mãe da youtuber, Marize Tolezano, compartilhou uma publicação anunciando o nascimento do neto nas redes sociais em março deste ano. Assim, o nome de Julia Tolezano, conhecida como Jout Jout, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.





"Foi nesse cenário, natureza exuberante de São Pedro da serra, que me tornei vovó de um lindo menino. Foi mágico ver a Julia parir em casa, quase no jardim, apesar de todo o medo que eu tinha. Fomos nos esquecendo da perfeição do milagre da vida, do poder que Deus nos deu de trazer à vida um ser que se formou dentro de nós. É claro que devemos muito à medicina, às cirurgias necessárias, mas ver uma criança nascer dentro do fluxo natural da vida é uma emoção e experiência inexplicáveis! Como disse Paulo, nosso querido primo, nasceu cercado de duendes...", escreveu Marize na publicação.





No Twitter, os fãs da influenciadora se emocionaram com a notícia. Jout Jout anunciou uma pausa no canal do Youtube em 2019 e após dois anos sem conteúdo, ela oficializou a despedida da vida pública.

desde março que a Jout Jout virou mãe🥹🥹🥹🥹🥹🥹 que amor (fora os filhos que ela criou com o canal do youtube) pic.twitter.com/dGJjUQGer0 — larissa (@ilarilariew) July 19, 2023









MÃE! agora literalmente kkkkk to bem feliz lendo sobre a jout jout ter se tornado mãe em março. essa mulher merece ser feliz pic.twitter.com/WDY2nDCRyA — alex dunphy barbosa (@thkalinda) July 24, 2023









Imagina a sorte dessa criança em ter a simplesmente a Jout Jout como mãe??? MDS que privilégio! pic.twitter.com/wQBqTHVySd — Léo (@1moldeleog) July 24, 2023





Jout Jout disse no seu último vídeo:



“Um abraço família Jout Jout, boa vida, e que você faça uma bela revolução na sua própria vida, que é o único lugar onde você pode fazer uma revolução.”



Ela parou no auge. Admirável.



Seria ótimo ouvir o q ela tem pra dizer agora q é mãe. — Talita Batista 🧩 (@talivale) July 24, 2023









Jout jout influenciou uma geração antes mesmo da palavra influencer ter o peso de hoje em dia, saber que ela se tornou mãe no começo trás um sentimento de felicidade por acompanhar de longe a jornada de alguém que foi importante pra você em uma época pic.twitter.com/fLgphmoFGb — Telecotidiano (@telecotidiano) July 24, 2023





