Reprodução Ex-marido de Simaria revela valor da pensão

O espanhol Vicente Escrig, ex-marido de Simaria, desabafou o descontentamento com as exigências do divórcio em entrevista para o Domingo Espetacular, da Record. Ele afirmou não ter o dinheiro necessário para pagar a pensão dos filhos, Giovanna, de 10 anos, e Pawel, de 7 anos.

"Quando você recebe ligações do seu advogado comunicando que, a partir de hoje, seu filho não vai mais dormir em casa, eu me emociono porque você tem que assumir o lance de chegar nos seus filhos e explicar, dar uma explicação fantástica ou leve", falou.

Vicente disse que foi obrigado a largar a carreira na Espanha para mudar para o Brasil e que agora está tentando retornar ao mercado de trabalho europeu. "Nunca vou deixar de passar uma grana para os meus filhos, mas você conhece alguma criança que consuma R$34 mil por mês?", questionou o valor da pensão.

"Vou para a cadeia, mas não vai ser de forma anônima", afirmou. O espanhol tem direito a visitar os filhos a cada 15 dias, mas agora, que voltou a morar na Europa, não consegue conviver direito com os filhos.

Ele contou que atualizará o livro que lançou sobre o relacionamento, Até Que A Mentira Nos Separe, para expor novos detalhes da separação e nega um golpe. Escrig promete se defender das acusações de ter transferido para a conta pessoal, sem autorização de Simaria, R$ 5 milhões.

Simaria e Vicente foram casados por 14 anos e tem dois filhos, Giovanna, de 10 anos e Pawel, de 7 anos.

Assista trecho da entrevista abaixo

Vicente Ex Marido Da Simaria pic.twitter.com/PSPcuX7sdF — CanalMaisSertanejo (@CanalMaisSerta1) June 3, 2023