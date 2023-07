Reprodução/Instagram De volta a sensualidade Andressa Urach fatura R$ 40 mil no Onlyfans

Andressa Urach fez diversas revelações após abrir uma caixinha de perguntas no Instagram na noite de ontem (23).

Uma das revelações quentes da noite foi como a famosa conheceu o ex-marido. Ela disse que conheceu o ex-parceiro na época da prostituição. "Sim, ele era meu cliente, mas teve muita química e a gente se apaixonou."

Ela contou que se apaixonou por ele depois do sexo. "Eu me apaixonei por ele porque ele me comeu muito gostoso, inclusive me fez gozar várias vezes. Por isso, me apaixonei, a gente casou, por isso ele casou comigo. A gente só não está junto porque ele não gosta de putaria."

“Se ele gostasse, a gente estaria fazendo putaria juntos, essa é a verdade. Se ele gostasse da vida promíscua, eu estaria gravando junto com ele, mas ele nunca faria isso. Então, é uma pena, vamos em frente que tem outras oportunidades”, disse.

Uma das perguntas foi o porquê do ex não parar de falar dela e ela brincou: "Eu acho que no fundo ele me ama, então ele não me esquece."

Andressa desabafou que ainda tem sentimentos por Thiago. "Tenho sentimentos pelo Thiago, admiro ele como pai, amo ele, mas não deu certo nosso relacionamento. Como ele mesmo disse, eu gosto da coisa e não tem como porque ele não quer viver a vida que eu quero viver. Então, infelizmente, não tem como a gente ficar junto, porque ele é mais reservado, é diferente de mim."

Ela também abriu o coração sobre estar afastada do filho Léon, de 1 ano. "Não estou com ele porque não quero, até porque criei o Arthur junto comigo a vida inteira, carregando minha mãe para cima e para baixo para me ajudar a cuidar dele enquanto eu trabalhava, e assim seria com Léon também. Mas, infelizmente, eu perdi a guarda para o Thiago por causa do meu problema psiquiátrico, por causa da bipolaridade. Recorri, mas, depois de um tempo, eu e ele acabamos nos acertando e entramos em um acordo, que hoje ele está sendo um bom pai e está cuidando muito bem."

"Durante a semana, ele fica com ele e, aos fins de semana, eu vejo o Léon, com exceção de hoje porque a gente está de férias, mas todos fins de semana eu tenho ficado com ele. Por enquanto, as visitações estão sendo assistidas”, contou.

Ela disse não ter o que fazer e desabafou mais: "Mas não tem o que fazer. Se Deus está permitindo dessa maneira, eu não escolhi ser bipolar. Faço tratamento e quem decide é o juiz. Não é uma escolha minha, queria muito. Já chorei, já sofri, mas não tem o que fazer. Analisando tudo eu e Thiago conversamos, fizemos um acordo. Eu pago pensão.”

Andressa aproveitou o assunto para esclarecer que a distância do filho não é por causa da escolha de voltar a trabalhar com entretenimento adulto. “Eu nem falo para não chorar, eu evito falar sobre isso. Na vida, existem altos e baixos, mas não é por causa da minha escolha de vida profissional ou da minha exposição.”

"Existe muito preconceito, tabu muito grande, em relação ao corpo e nudez. Pensando no Léon, não vou mostrar mais nas redes sociais. Sinto muita falta. Queria que ele estivesse aqui tomando banho de piscina", explicou a escolha de não expor o filho nas redes sociais.

Quando questionada se pretende se casar de novo, Andressa expôs as regras que tem para um novo parceiro. "O homem tem que ter uma mente muito aberta e tem que ser muito rico também. Tem que gostar 'da coisa', porque sou 'gulosa'. Eu falo na frente do meu filho porque ele tem que saber a verdade, quem fala a verdade não merece castigo."

Ela então entrou nos assuntos mais quentes da noite, o vício em sexo e a prostituição."Eu sou [viciada em sexo]. Gosto muito, mesmo (...). Sou feliz sendo uma puta. Eu gosto. Eu amo. Além de ser um trabalho, é algo que eu gosto muito, muito, muito. Isso não quer dizer que não ame Jesus. Continuo amando Jesus, acreditando em Jesus, e a minha salvação é individual. Eu tenho paz e certeza da minha salvação acreditando em Jesus, e vivendo na putaria em que vivo. Eu acho que Jesus vai me perdoar, me buscar quando a morte chegar. Tenho certeza disso, pela graça que ele vai me salvar. Não preciso ser merecedora, eu sou pecadora. Me reconheço como tal. Ele conhece o meu coração."

Andressa confessou já ter feito sexo com mais de um parceiro ao mesmo tempo. "Já fiquei [com dois homens]. Eles eram gêmeos. Pense em uma delícia?”

E ainda revelou estar ficando com mulheres agora: "Tenho ficado com umas tão lindas, tão cheirosinhas".

Ela ressaltou que apesar de ter voltado a trabalhar em boates de entretenimento adulto, não voltou a usar drogas. "Não sinto vontade. Sou muito consciente das consequências ruins. Já faz nove anos que não uso nada. Estou bem consciente em relação a isso, não usaria. Não vai me trazer nada de bom."