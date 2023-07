Reprodução Instagram - 24.07.2023 Erika Schneider e Yarley

Durante a participação no programa “Sala de TV”, Yarley afirmou que “Quem vai para ‘A Fazenda’ é uma pessoa flopada e quer voltar [para a fama]. Eu tenho esse significado”. O comentário do influenciador viralizou na Web e chamou a atenção de uma ex-fazendeira: Érika Schneider.



Após a declaração de Yarley, Érika, que participou de “A Fazenda 13” em 2022, acrescentou que “Então ele deveria ter aceitado”, pressupondo que o influenciador também era “flopado” e por isso deveria participar do reality, que atualmente é comandado pela apresentadora Adriane Galisteu.



Yarley revelou que já recebeu três propostas para integrar o elenco de “A Fazenda”. “Já me chamaram três vezes para correr atrás de galinha na Record, eu falei: ‘Não, gente, eu não vou, quero ‘BBB’'. Eu sempre recuso, acho uma grande queimação”, disse na entrevista.



Na Web, os fãs do reality também criticaram a postura do influenciador, principalmente com relação aos participantes. “Ele fala como se fosse a Jojo”, opinou um internauta. “Ele só está onde está por conta da irmã”, escreveu outro. “Arrogância é uma coisa tão feia”, argumentou um terceiro usuário do Instagram.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: