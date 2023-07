Reprodução/Instagram/Twitter - 24.07.2023 Show de MC Daniel em Pelotas (RS) terminou em confusão





Um show de MC Daniel em Pelotas, no Rio Grande do Sul, terminou em uma confusão generalizada neste domingo (23). Vídeos do momento viralizaram nas redes sociais e, segundo relatos de internautas, as brigas começaram após o cantor interromper a apresentação por conta de uma suposta agressão contra uma mulher.

O iG Gente entrou em contato com a equipe de Daniel, mas não teve retorno até o momento. Nas imagens que circulam no Twitter, o funkeiro aparece pedindo para a mulher se aproximar, antes de uma confusão acontecer na área ao lado do palco, cercada por grades.

"Tira a mão dela. Para de agredir ela. Cadê a menina que apanhou? Tira ela, vem aqui. Olha o que ele fez com a menina aí [...] Um monte de criança, pai e mãe de família, e tacam o copo na cabeça dos outros? Qual é o seu raciocínio? Podia ser seu filho, pai, mãe, irmã ou avó. Você ainda está achando engraçado? Por que está rindo", afirmou, antes de pessoas saírem correndo no local. Confira abaixo vídeos do momento:

Após a confusão generalizada, MC Daniel apareceu nos stories do Instagram e mencionou que o dançarino Kew foi agredido na cabeça. "Nós conhecemos todo mundo e está tudo gravado. O que é de vocês está guardado, fechou? Fica em paz. Vocês zoaram o show pesado. Tinha 'uma pá' de criança, de mulher", iniciou em um vídeo, posteriormente apagado da rede social.

"Vocês agrediram a mulher, nós fomos trocar uma ideia com vocês e vocês tacaram a garrafa no Kew, quebraram o pé do Bebezão [...] Pegaram 'uma pá' de garrafa para tacar em nós, se fosse na mão, vocês iam tomar um cacet*. Não vai ficar assim, vocês vão ver. O que é vocês tá guardado", complementou.

