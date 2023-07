Reprodução Após cinco meses desaparecido, causa da morte de Julian Sands é divulgada

A causa da morte de Julian Sands foi declarada "indeterminada", de acordo com um oficial de informação pública do Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino confirmou à revista People. O ator é conhecido pelas atuações em Os Gritos do Silêncio, Aracnofobia e Warlock, o Demônio.





Segundo o oficial do Departamento do Xerife a causa da morte foi considerada "indeterminada devido ao estado do corpo e isso é comum quando se trata de casos desse tipo".

O artista britânico saiu para caminhar em Mount Baldy, na Califórnia, em janeiro, mas não voltou para casa. A família notificou o desaparecimento, no qual ele ficou por cinco meses.

No dia 24 de junho, trilheiros encontraram por acaso restos humanos na encosta de uma montanha. A identidade de Julian foi confirmada três dias depois, porém a polícia já tinha avisado que talvez fosse difícil determinara a causa da morte devido ao estado do material recolhido.

Julian Sands era casado com a escritora Evgenia Citkowitz, com quem tinha três filhos.

