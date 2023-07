Reprodução/Instagram Fora da Globo, Isis Valverde revela se pretende voltar às novelas

Após deixar a Globo no ano passado, após o fim de seu contrato, Isis Valverde foi direta ao responder os fãs se pretende voltar a fazer novelas. A atriz abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para bater um papo com os seguidores e anunciou uma pausa nas participações em folhetins, além de abrir o jogo sobre futuros projetos.

Longe das telinhas desde 'Amor de Mãe' (2019), a musa declarou: "Vou deixar vocês aproveitarem a outra versão de Isis, em séries e filmes".

Questionada sobre os planos para os próximos meses, Isis afirmou: "Alguns são só para o ano que vem, então não vou falar ainda. Mas neste ano tem a estreia do filme que acabei em dezembro do ano passado, 'Ângela'. E também vou gravar duas séries".

Isis Valverde ainda elegeu dois papéis mais marcantes de sua carreira. "Me diverti muito fazendo a Suellen de 'Avenida Brasil' e dei muita risada fazendo a Rakelli ['Beleza Pura'], muita mesmo, de não conseguir fazer a cena", brincou ela.