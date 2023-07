Reprodução/Instagram "Que você seja sempre muito feliz e realizada, você merece!", desejou Ticiane Pinheiro à filha,





A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou aos seguidores um vídeo antigo da filha Rafaela Justos, que completa 14 anos, nesta sexta-feira, (21).

"Hoje faz 14 anos que eu descobri o amor mais incondicional que existe, o quão ser mãe é sobre ser resiliente e forte! Eu sempre achei que ser mãe fosse sobre ensinar a uma outra pessoinha que depende de nós, mas na verdade, eu sempre aprendo com a Rafa. Que sorte a minha ser mãe de uma menina tão inteligente, carismática, linda, talentosa, guerreira e que conquista a todos com seu jeito especial de ser!", escreveu ela na publicação.

A jornalista finalizou demonstrando todo o amor e carinho que sente pela filha. Tenho muito orgulho de você e sou grata à Deus pela sua vida! Que você seja sempre muito feliz e realizada, você merece! Com amor, da sua mãe e amiga pra sempre."

O vídeo mostra Rafa menor, dançando e cantando a música "Show das Poderosas, de Anitta.

Recentemente, Rafaela Justos desejou felicitações a avó que completou 80 anos na semana passada. "Vovó, o que falar dessa mulher tão incrível e linda por fora e por dentro? Essa mulher brincalhona, divertida, acolhedora e a melhor avó que eu poderia escolher. 80 anos, com essa beleza que contagia tudo e todos. Minha maior inspiração, a matriarca da nossa família. Eu te amo demais vovó! Obrigada por tirar meus sorrisos mais sinceros e por me dar os melhores conselhos e ser tão especial. Te amo mais que o mundo! Por mais mil memórias com você, que guardarei para todo o sempre. Vc é a coisa mais linda que eu já vi passar …", escreveu ela na postagem.