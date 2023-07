Reprodução/Instagram Paola mostra gingado e deixa fãs de queixo caído





A atriz Paola Oliveira publicou um vídeio no Instagram, nesta sexta-feria, (21), em que aparece dançando sensualmente e deixou os fãs impressionados.

A artista aproveitou o sol para dançar ao som da música "Gang", de Anoraak e Sarah Maison.

Na publicação, fãs ficaram entusiasmados com o gingado e a beleza de Paola. "Paola, isso não se faz", disse uma internauta, "Diogo nogueira acertou na loteria", comentou um seguidor, "É a mulher mais bonita do mundo, não tem jeito!", falou um fã.

Recentemente, Paola Oliveira entrou na brincadeira de replicar fotos de quando era criança. Na publicação, ela aparece com um vestido azul, sapatilhas pretas com meias de cano alto e um laçinho no cabelo.