Reprodução Fã atira vape em Drake e rapper dá sermão sobre 'levar a vida a sério'

O cantor Drake foi surpreendido pela atitude de um fã durante um show no Brooklyn, em Nova York. Na última quinta-feira (20), uma pessoa atirou um 'vape' no palco do rapper, que decidiu interromper a atração para dar uma bronca no fã.

"Você jogou um vape aqui? Sem essa. Quem jogou isso? Quem jogou o vape?", diz Drake, ao se deparar com o objeto. É possível ver o cantor irritado no vídeo postado no TikTok pela casa de shows.

"Não tem como você levar a vida a sério se você acha que eu vou pegar esse vape e fumar com você na porr* do Barclays Center. Você tem um pouco de avaliação sobre vida real para fazer", apontou.

Em cima do palco, o cantor chutou o aparelho, mas voltou a pegá-lo para revelar a plateia que o sabor era 'menta limão'.

No Brasil, é proibido a comercialização de Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEF) por não apresentarem segurança. Além disso, o Ministério da Saúde destaca a ação prejudicial desses dispositivos no corpo humano.

"A nicotina, princípio ativo do tabaco e que está presente em grande parte das soluções utilizadas nos DEFs, é caracterizada como uma droga psicoativa que pode causar dependência e apresentar danos pulmonares. A Organização Mundial de Saúde (OMS) salienta que todas as formas de tabaco são prejudiciais e não existe um nível seguro de exposição".