Reprodução Cocielo relata episódio sinistro com boneca da filha: 'Jogava fora'

O influenciador Julio Cocielo ficou assustado após uma situação sinistra com a boneca da filha. Através do Instagram, ele relatou que a boneca falou com ele quando estava dirigindo sozinho. O brinquedo pertence à Bia Cocielo, filha do humorista com a influenciadora Tatá Estaniecki.

Através dos Stories, Julio contou para os fãs ter ficado assustado com falas repentinas da boneca. "Mano, quase tive um infarto agora. Entro no carro, a Bia esqueceu uma boneca, começo a dirigir e de repente 'Olá', uma boneca falando aqui atrás".

No vídeo, Julio Cocielo mostra a boneca falando "Como é bom te ver". O brinquedo estava no chão do veículo, embaixo do banco da frente.

Nas redes sociais, internautas comentaram o caso, apontando qual teria sido a reação se fossem o influenciador. "Deixava o carro para ela e iria embora a pé", afirmou uma.

"Repreendido, se fosse comigo, essa boneca sairia voando igual uma cigarra para fora do carro", apontou outro.

"Misericórdia! Eu jogava essa boneca fora", comentou um terceiro. "Odeio boneca que fala! Já acordei de madrugada com a boneca da minha irmã me xingando", relembrou um".

🚨FAMOSOS: Cocielo se assusta após a boneca da filha dele que estava no carro, começar a falar sozinha enquanto ele dirigia. pic.twitter.com/6fTuQYcUXT — CHOQUEI (@choquei) July 21, 2023