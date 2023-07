Reprodução/Instagram Lipe Ribeiro e Dessa Castorino são flagrados discutindo em festa; vídeo viraliza

Na noite da quinta-feira (20), Lipe Ribeiro e Andressa Castorino foram flagrados durante uma discussão em uma festa da influenciadora Rayssa Buq.

O casal apareceu em um vídeo no Instagram de outra pessoa que estava no local e a cena deu o que falar nas redes sociais.





Na filmagem, os pais de Dom aparecem na pista de dança quando aparentemente começam a discutir. O influenciador surge de cara fechada enquanto a namorada gesticula.

Com a circulação do vídeo, os internautas também discutiram sobre o ocorrido. "Meu Deus que novidade. Um casal discutindo. Meu Deus", disse uma; "Gente? Super normal", opinou outra; "Quem nunca teve uma discussão no role com o mozão que atire a primeira pedra", declarou uma terceira.





Outros criticaram a viagem dos dois, deixando o filho pequeno em casa, porém, Lipe já havia esclarecido o paradeiro do bebê. "Estamos indo, mas já voltando amanhã. Dom ficou com avós e babá em casa e já estamos morrendo de saudade", disse.

