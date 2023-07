Reprodução Em última aparição pública, Tony Bennett lembrou o nome de Lady Gaga

A última aparição pública de Tony Bennett ficou marcada por um momento muito especial para Lady Gaga. O cantor morreu nesta sexta-feira (21) aos 96 anos.

Diagnosticado com Alzheimer desde 2016, a lenda do jazz e pop americano lembrou o nome da cantora durante uma apresentação no Radio City Music Hall, em Nova York.

Com o anúncio da morte, os internautas resgataram o vídeo onde Gaga se emociona em cima do palco.

A longa parceria com Lady Gaga começou em 2011, com a gravação de um dueto da canção "The Lady Is A Tramp" para o álbum "Duets II". Desde então, lançou discos em colaboração com a cantora, como "Cheek to Cheek" (2014) e "Love for Sale" (2021).

O cantor norte-americano Tony Bennett morreu aos 96 anos, nesta sexta-feira (21), em Nova York, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada.

