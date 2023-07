Tony Bennett e Lady Gaga: relembre a longa parceria entre os cantores

Início com Lady Gaga

Os trabalhos conjuntos de Bennett e Gaga iniciaram no mesmo disco, já que a dupla gravou a faixa "The Lady Is a Tramp" para o projeto. A cantora já revelou que se lembrava de Winehouse sempre que trabalhava com o cantor. "Quando canto com Tony, penso que deveria ser ela. Acho que teria sido ela [no lugar de Gaga], se ela ainda estivesse aqui", disse uma vez ao radialista Zane Lowe.