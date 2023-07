Reprodução / Divulgação Matt Damon diz que Scarlett Johansson tinha bafo de cebola durante gravação de um beijo

Durante em uma entrevista para “Ladblible” com Emily Blunt, o ator Matt Damon recordou como foi a experiência de beijar Scarlett Johansson durante uma cena do filme “Compramos Um Zoológico”. E não foi nada agradável.

No filme, o ator interpreta um homem que compra um zoológico após a morte da esposa. Entre todos os problemas que o personagem tem, ele acaba se envolvendo com a personagem de Scarlett.

Na entrevista, ele foi perguntado se tem o costume de avisar as parceiras de cena caso elas estejam com bafo. Damon disse que sim, que já chegou até a oferecer chiclete para algumas e então relembrou do beijo da atriz.

“Fomos almoçar e ela e eu pensamos que as filmagens tinham terminado naquele dia. Ela comeu um sanduíche de cebola no almoço, entrou e [o diretor] Cameron Crowe tinha configurado a câmera e foi uma tomada forte do beijo, e ela disse, 'Oh merda, eu literalmente acabei de comer um sanduíche de cebola!' Você pode imaginar o quão horrível isso foi para mim?", revelou o artista, aos risos, e contou que começou a zoar Scarlett, a chamando de “bafo de cebola”.

