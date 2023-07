Reprodução / Instagram Xuxa em imagens raras após desmaio

Durante o novo episódio da série documental de Xuxa, foi exibido o momento em que a apresentadora desmaiou por excessividade de remédios.

Tudo aconteceu nos anos 90, quando a rainha dos baixinhos estava lançando um programa nos Estados Unidos e por isso foi convidada para participar do Good Morning America, um programa matinal estadunidense famoso. Porém ela desmaiou nos bastidores e não conseguiu entrar no ar.

O documentário entrevistou todos os envolvidos, inclusive o produtor responsável pela introdução de Xuxa no programa. Alguma coisa aconteceu. Era preciso chegar ao estúdio às 4h da manhã porque o programa era muito cedo (…) e eu recebi uma ligação afirmando que Xuxa não viria, que ela estava pegando um avião e voltando para o Brasil", contou.

Xuxa também deu a sua versão do acontecimento. "Eu estava fazendo Brasil, Argentina e Espanha, gravei 62 programas em inglês, eu não estava tendo tempo pra mim. Eu tinha um problema de hérnia de disco e estava tratando como se fosse uma tendinite. O meu braço, eu já tinha perdido o movimento, não conseguia mais levantar. E eu tomando remédio e sentindo muita dor (…) começaram a me dar um remédio atrás do outro, então eu tive uma intoxicação do remédio. Eu desmaiei", explicou.

O episódio então mostrou cenas do retorno da apresentadora ao Brasil. A rainha dos baixinhos estava visivelmente dopada pelo uso da medicação de controle de dor. “Tô me sentindo melhor (...) o que eu senti foi muito forte", disse ela que foi colocada deitada dentro de um carro. Na época o Brasil parou para acompanhar o sofrimento e desejar melhoras a Xuxa.