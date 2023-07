Reprodução/Instagram Juju Salimeni confirma denúncias por ataques por intolerância religiosa

Juju Salimeni desabafou mais uma vez sobre os ataques que recebe desde que dividiu sua religião de matriz africana nas redes sociais.

A influenciadora fitness contou que perdeu cerca de 200 mil seguidores e confirmou que vai denunciar.





"Na verdade, me livrei. Não faço questão de ter pessoas intolerantes me seguindo. Se um dia, essas pessoas quiserem realmente pesquisar, debater para entender", disse.

Ela lamentou que as religiões são alvos de ataques de forma frequente. "A demonização de figuras foi construída na chegada do colonizador português à África. Tantos séculos se passaram, mas há ainda pessoas com esses conceitos".

"Procurar explicar também sobre a religião para desmistificar aqueles pensamentos ignorantes. Recebi muito apoio, mas também muitos ataques", afirmou Juju.

Na sequência, a influenciadora garantiu o processo. "Eram tantos que fica difícil mensurar, mas estou atenta e vou denunciar novos ataques. Intolerância religiosa é crime".

"Em um caso específico, fiquei até doente porque fui muito ofendida. Infelizmente, não existia essa lei de proteção e nada aconteceu. Espero que essas pessoas tenham se arrependido", revelou ela finalizando.

