Reprodução/Instagram/Johnny Savage Astro de 'Oppenheimer' é comparado com Jade Picon; influenciadora comenta

Os internautas arrancaram risadas de Jade Picon nesta sexta-feira (21) ao compará-la com ninguém que Cillian Murphy.

No Twitter, eles comentaram a beleza do astro do filme 'Oppenheimer', quando um seguidor percebeu uma semelhança dele com a influenciadora.





"Ele parece a Jade Picon", disse o seguidor viralizando na rede social.

Para provar seu ponto, o internauta escureceu as sobrancelhas do ator. A imagem chegou até Jade, que fez questão de comentar.

gostaria de compartilhar com vocês essa prova da minha teoria https://t.co/YdbtlBvSnH pic.twitter.com/dLYrb4VcyO — ᨳ 𝑙𝑖𝑙𝑖𝑎 𝑜𝑓 𝑡𝒉𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑦 (@orvalhando) July 19, 2023













A interação gerou discussão nas redes sociais, onde outros internautas comentaram a semelhança entre os dois.

jade picon poderia interpretar peaky blinders mas o cillian jamais conseguiria fuan fuen fuon — dentadura fini sabor artificial de abacate (@gxbif) July 20, 2023









é idêntico ao léo picou de cabelo escuro já que ele e a jade são iguais — emmy (@emmystanaka) July 20, 2023

Fuénppenheimer — Liquidificador de ideias (@besourimcansado) July 20, 2023









Depois dessa compacao não consigo mais desver e iguall — canGIca`🌙| (@zhanlansun) July 20, 2023





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: