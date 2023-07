Reprodução/Instagram Gil do Vigor viaja junto com a mãe à Portugal





O ex-BBB Gil do Vigor compartilhou com os seguidores registros da primeira ida da mãe, Jacira Santana, à Portugal, nesta sexta-feira, (21).

Após desabafo com medo de reprovação no teste de PhD nos Estados Unidos, o influenciador e a mãe partiram do Aeroporto Internacional de Guarulhos para Portugal.

Nos comentários, Jacira agradeceu a grande oportunidade dada pelo filho. "Você falou que queria me dar o mundo, desejo concluído com sucesso! Te amo!".

A colega de confinamento no BBB Sarah Andrade e a chef de cozinha Irina Cordeiro disseram que estão muito ansiosas para a chegada dos dois no país. "Chega logo", escreveu Sarah, "Eu tô aqui viu! Venha para as praias", comentou Irina.

Na última quinta-feira, Gil do Vigor fez um desabafo no perfil do Instagram em que ficou chateado por tirar uma nota baixíssima no teste de PhD da faculade nos Estados Unidos. Em entrevista no programa "Mais Você", o estudante criticou a falta de assitência da universidade e afrimou ter sido injusta a correção da prova. "Minha prova teve 33 páginas, mas da 21 até a 30 tem um buraco. Não tem as páginas, mas eu fiz o meu trabalho. Eu exigi que as páginas que sumiram fossem encontradas", explicou.

Além disso, ele disse que ficou extremamente abalado e com saúde mental devastada. "Não tinha nada na prova, mas estou falando de algo que define o meu futuro. Primeiramente, afetou meu emocional, tive uma alergia e fiquei todo vermelho. Tenho muito respeito à educação, e eu não ligaria para qualquer resultado. Mas eu trabalhei muito, abri mão de trabalhos publicitários. Foram quase R$ 5 a R$ 7 milhões de contratos que eu tive que abrir mão.", desabafou.