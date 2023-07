Reprodução/Instagram @iza Iza





A cantora IZA chamou a atenção dos fãs nas redes sociais, nesta quarta-feira (19), ao surgir de biquíni rosa, em meio as pedras, e com uma legenda provocativa.



Os cliques da técnica do "The Voice Brasil", da Globo, renderam elogios dos fãs e, inclusive, do namorado, o jogador de futebol Yuri Lima. "Tô vivendo meu melhor momento", escreveu Yuri, que também encheu a namorada de corações na publicação.





Os fãs, claro, foram além. "Iza tinha que ser um elogio. Tipo: 'Você está Iza hoje!!!'", brincou um seguidor. "Mulher achei que era a capa do álbum", comentou outro.





"Meu Deus do céu, que mulher poderosa, que todas as mulheres do mundo fossem iguais a você, ninguém precisava fazer nenhum tipo de cirurgia, que toda mulher também se inspirasse em você. Você é muito linda, te amo", exaltou um fã.

Além das fotos de biquíni, IZA postou outros registros de momentos aleatórios da rotina agitada como cantora, influenciadora e técnica do The Voice Brasil.