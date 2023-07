Reprodução/Instagram Renata não tinha condições financeiras para ter as bonecas quando criança





A modelo Renata Banhara compartilhou com os seguidores do Instagram a coleção de 450 bonecas Barbie, nesta quinta-feira, (20).

Com a estreia do filme "Barbie" nos cinemas, ela diz que passou a comprar as barbies depois que completou 30 anos e que não tinha condições para pagar quando era criança.

"Minha 1° Barbie foi aos 33 anos, curiosidade só comecei a colecionar depois de me dar conta de ter sido uma criança não teve acesso, hoje minha coleção de bonecas chega a mais de 450… ", explicou Renata, contando como armazena as bonecas. "Fiz uma vitrine no teto do meu quarto, onde algumas ficam em exibição outras guardo na caixa. Poderia ter mais, porém dei muitas…", explicou.

A modelo relatou quais são as bonecas favoritas. "AMO minha coleção e as mais especiais são: Barbie Torre Eiffel (meu lugar favorito no mundo), Barbie Estátua da Liberdade (o sonho americano), Barbie Frank Sinatra (meu cantor favorito), Barbie Feiticeira (meu desenho favorito na infância), Barbie Carnaval Guinnes book (realizei o feito e coloquei o carnaval brasileiro no Guinness ano de 2001)", disse.

Renata Banhara ficou conhecida por participar do quadra "Banheira do Gugu", no programa "Domingo Legal". Ela também já foi garota da capa da revisat "Sexy" em 1996. A modelo atuo como política e foi candidata a deputada federal de São Paulo pelo PRB, em 2018.