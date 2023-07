Reprodução/Instagram O cantor foi acusado de ter matado um homem de 40 anos





O rapper Superstar Pride, que fcou famoso no TikTok, foi preso por homicídio em primeiro grau, nesta quinta-feira, (20).

O artista foi acusado de ter matado um homem de 40 anos no estado americano de Mississipi. Conforme o Gabinete do Xerife do Condado de Panola, os oficias da polícia foram até uma residência na tarde de quarta-feira, (19), onde encontraram o corpo da vítima. Nisso, o cantor se rendeu e foi detido nesta quinta-feira.

Cadarrius Pride, mais conhecido pelo nome artístico Superstar Pride é um cantor e compositor americano, nascido no estado e Mississipi, nos Estados Unidos. Ele ficou famoso quando lançou o hit "Painting Pictures,", que viralizou no Tiktok. A música fez grande sucesso que alcançou a primeira posição do US Billabord 100. Na infância ele também já tentou ser jogador de futebol e basquete, mas dedicou maior tempo no mundo da música.