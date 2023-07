Reprodução Pedro Scooby e Cíntia Dicker afastam rumores de crise: 'Denguinho'

O surfista Pedro Scooby e a modelo Cíntia Dicker deixaram claro que o casamento vive um momento de paz. Após drama familiar e acusações de infidelidade, o ex-BBB e a mulher registraram um momento carinhoso nesta quinta-feira (20).

Através do Instagram, Pedro Scooby publicou um vídeo em que Cíntia aparece no colo dele. "Ô quem veio dar um denguinho aqui... não vai sair não, vai ficar aqui", diz o ex-BBB com a voz manhosa.

A modelo e o surfista trocam declarações amorosas. "Te amo", diz Cíntia, sendo correspondida por Scooby.

O vídeo registra que a relação do casal voltou a sintonizar com a tranquilidade. Nas últimas semanas, Pedro Scooby recebeu uma enxurrada de críticas após ser visto deixando a festa de Vinícius Jr. ao lado de uma mulher desconhecida.

Acusado de infidelidade, o ex-BBB utilizou as redes sociais para se defender e relatar que teria aceitado uma carona de um amigo que estava com essa mulher. Apesar da explicação, familiares da modelo se pronunciaram criticando ele.

A irmã de Cíntia, Letícia Paz, acusou Scooby de deixar os filhos com a mulher, ignorando as responsabilidades paternas. "Gente, não estou afirmando nada de traição, não. Mas não passo a mão na cabeça de macho por deixar as crianças em casa e minha sobrinha. Querendo ou não, todos temos responsabilidades na vida", declarou.