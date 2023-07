Reprodução Linn da Quebrada celebra aniversário com vídeo raro da infância; veja

A cantora Linn da Quebrada está celebrando mais um ano de vida! Nesta quinta-feira (20), a ex-BBB publicou uma poesia para comemorar os 33 anos.

Através do Instagram, Linn surpreendeu os seguidores ao compartilhar um vídeo fofo da infância. Na gravação, ela aparece cuidando de uma cachorrinha.

"Tem grande poder de regeneração e quando uma pata é cortada, nasce outra em seu lugar. Coração dorsal. Prolífico e fecundo. Cada um com o seu. Câncer no céu. Meu nome no mel. Assim vim ao mundo. Há 33 anos começo a nascer. E assim venho, do meu jeitinho, há pelo menos 33 anos desnascendo no fundo. Em rohini. Lua minguante. Nua, nova. Língua crescente. É assim que se faz, desde a nascente. Solo, fértil, pulso firme, som, stereo, água salgada, algo indecente. É assim que se sente", diz um trecho da poesia.

Nos comentários, amigos, fãs e colegas ex-BBBs parabenizaram a artista pelo aniversário. "Feliz aniversário 'LIIINNAAA', que você consiga alcançar cada vez mais os seus objetivos, desejo as melhores coisas da vida para você sempreeee, o que o limão mofado juntou ninguém separa… 'PASSADAAAA' kkkkkk, adoro você demais, feliz vida", dedicou a influenciadora Larissa Tomásia.

"Toda linda! Por dentro por fora!", elogiou a, também ex-BBB, Juliana Alves.