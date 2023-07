Reprodução/Instagram A artista relata experiência e se emociona:"Experiência que não planejei, mas à qual me entreguei. Arrepiante. Inesquecível"





A atriz Mariana Xavier compartilhou um registro com os seguidores do Instagram em que conta como foi o primeiro topless, nesta quinta-feira, (20).

A artista está em período de férias viajando para Espanha. Na publicação, ela aparece na praia de Marabella, no sul do país e relata a experência.

"Eu sempre tive muitos pudores em relação à nudez. Minha e dos outros. E isso não tem nada a ver com o corpo gordo, que só adquiri depois de adulta. O desconforto vinha de muito antes... eu sempre fiquei meio constrangida ao ver gente pelada (ainda que fosse a minha mãe), nunca gostei de trocar de roupa na frente dos outros (nem das amigas na adolescência!), e, pasmem: quando bem criança, pedia pros meus amiguinhos meninos taparem os olhos ou saírem do ambiente quando eu ia trocar a roupinha da minha Barbie", iniciou.

A atriz disse que foi algo incrível e que se sentiu libertada pelos bloqueios que teve no passado. "Sei também o quanto o meu empenho em anos de terapia nesse processo de libertação tem valido a pena. Tenho experimentado uma sensação inédita e poderosa de conforto e prazer estando na minha própria pele, e Barcelona inspirou ainda mais esse mergulho numa nova forma de sentir e pensar meu corpo, a vida, o mundo. Mesmo sabendo que infelizmente ainda posso chocar algumas pessoas, decidi compartilhar com vocês esse relato extremamente honesto e espontâneo do meu primeiro topless. Experiência que não planejei, mas à qual me entreguei. Arrepiante. Inesquecível", contou.

Alguns internautas eleogiaram a experiência vivida pela carioca nos comentários da rede social. "Deu pra sentir sua sensação verdadeira de liberdade", disse um fã, "Que vídeo inspirador", comentou outro.

Mariana Xavier ficou cohecida por interpretar Marcelina, no filme "Minha mãe é uma peça", em parceria com Paulo Gustavo, que foi vítima do covid-19 e faleceu em 2021. Na história, Dona Hermínia (Paulo Gustavo) é uma dona de casa, divorciada do marido (Herson Capri) e vive com os filhos Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo). Após descobrir que eles a xinagram de chata, ela foge de casa e recorre a casa da tia Zélia (Suely Franco) , onde recorda momentos do passado.