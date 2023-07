Reprodução Maíra Cardi reflete sobre traição: 'Boy de raça come ração em casa'

A influenciadora Maíra Cardi publicou uma reflexão polêmica nesta quinta-feira (20). Através do Threads, a coach indicou que mudou de percepção sobre traição e ciúmes. Maíra Cardi é ex-mulher de Arthur Aguiar, com quem viveu um relacionamento marcado de idas e vindas e polêmicas de infidelidade. Ela está noiva de Thiago Nigro, o Primo Rico.



“Passei a vida inteira achando o máximo não ser ciumenta, tipo criação de galinhas livres, que vivem bem soltinhas e comem o que querem, afinal o que é seu, volta!", revelou.

"Aos 40, descobri que boy de raça come ração em casa e seus passeios ao sol são controlados aos olhos do dono, ele vale mais porque é bem cuidado! Logo descobri a diferença entre ter ciúme e cuidar do que é seu! Segura meu cercadinho agora, porque estou mais cuidadosa do que nunca”, completou.

Diversos internautas apontaram que a reflexão teria relação com o antigo e atual relacionamento de Maíra.

A influenciadora foi casada com o ex-BBB Arthur Aguiar, onde viveu momentos de idas e vindas e polêmicas de infidelidade. O cantor teria a traído mais de 17 vezes. O casamento acabou em 2022.

Neste ano, Maíra Cardi assumiu um namoro repentino com o empresário e influenciador Thiago Nigro, conhecido pelo canal Primo Rico. Em pouco tempo, eles anunciaram o noivado e deram detalhes dos preparativos para o casamento.