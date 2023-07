Reprodução/Instagram Gisele Bündchen planeja festa de aniversário discreta no Brasil, diz site

Nesta quinta-feira (20) Gisele Bündchen completa 43 anos de vida e, segundo uma fonte exclusiva do site People, a modelo planeja uma comemoração simples no Brasil.





Na companhia da família, ela pretende celebrar com a irmã gêmea, Patrícia, e a mãe, Vania Nonnenmacher. Esta é a primeira comemoração da supermodelo desde o fim do casamento com o ex-marido, Tom Brady, em outubro de 2022.

"Ela está com a irmã gêmea e o resto da família no Brasil", disse a fonte.

Ainda segundo a fonte, Gisele planeja vir ao país algumas vezes durante o verão e que "o aniversário da mãe dela é no domingo, então elas vão comemorar todas as festividades juntas".

