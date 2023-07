Reprodução / Twitter / @luscas Internautas detonam colar de Larissa Manoela

Larissa Manoela foi uma das diversas estrelas a estarem presentes na premiére do filme da “Barbie”. O filme, inspirado na boneca do mesmo nome, é um dos longas mais esperados do ano e tem uma bilheteria esperada de U$100 milhões para a estréia.

A atriz aderiu ao “Barbiecore”, indo com uma roupa inteira rosa e com um colar feito com várias pernas da boneca. Ao todo é possível contar 8 pernas penduradas na corrente.

Online, os internautas não gostaram da escola da artista e detonaram. "Show de horrores", disse uma. "Meio brega", falou outra. "Achei um horror", criticou mais uma.