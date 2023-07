Reprodução/Instagram Demi Lovato revela que se assumiu aos 25 anos para os pais

A atriz e cantora Demi Lovato, de 30 anos, que é pansexual e pessoa não-binaria assumida, contou que só se assumiu para os pais quando tinha 25 anos. Em entrevista para a rádio norte-americana SiriusXM, a artista explicou os motivos que a fizeram demorar tanto para ter a conversa com a família.

"Demorou até eu ter 25 anos para me assumir para minha mãe", disse Demi. "Na época, eu era bissexual e depois percebi que era pansexual. Levei um tempo".

De acordo com a cantora, um dos motivos da demora foi ter crescido em um ambiente cristão, então decidiu não dividir a informação até que se sentisse confortável.

"Eu disse: 'Ei, preciso te contar algo'", falou ao padrasto. "Eu disse: 'Também gosto de garotas', e ele respondeu: 'Sim, eu sei. Você lançou 'Cool for the Summer'". A música citada pelo padrasto dela tem os seguintes trechos: "Me diga o que você quer, o que você gosta, está tudo bem, eu estou um pouco curiosa também. Me diga se isso é errado, se é certo, eu não me importo. Eu consigo guardar um segredo, e você?" e "Gostei do sabor da cereja, só preciso dar uma mordida".

Felizmente, a conversa com a mãe também foi tranquila. "Ela quase começou a chorar e disse: 'Eu só quero que você seja feliz'".

Demi disse que a reação da mãe foi muito "muito valiosa e gratificante", já que "há tantos pais que não reagem dessa forma" e "isso parte o meu coração".