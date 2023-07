Reprodução/EPTV Repórter vira meme após demonstração ao vivo de médico; veja o vídeo

O repórter Rafael Castro, da emissora EPTV, filiada da Globo no interior de São Paulo, viralizou nas redes sociais após a repercussão de uma matéria. Na última terça-feira (18), o jornalista foi utilizado como cobaia em uma demostração ao vivo da manobra de Heimlich, usada para desobstruir as vias respiratórias.

Durante a exibição ao vivo do EPTV1, um médico ensinou como realizar o procedimento para desengasgar crianças e adultos. A matéria tinha como objetivo orientar os pais durante as férias escolares.

Entretanto, a cena de Rafael Castro sendo utilizado para demostrar a manobra virou meme no Twitter. Os internautas relacionaram a posição do médico e as feições do repórter com a prática sexual.

"Jurei que a qualquer momento o repórter ia soltar um gemido kkkkkkkkkkk", apontou um usuário. "Já tá no site adulto a manobra", satirizou outro. "Arquétipo da turma do fundão da quinta série B acionado com sucesso...", brincou um terceiro.

Apesar dos memes e brincadeiras, internautas apontaram a importância da informação. "Isso já salvou minha vida! As pessoas zoam e brincam, aí na hora não sabem o que fazer… um amigo que estava comigo percebeu que eu tinha engasgado e fez o procedimento, já estava roxo, sem respirar e fui salvo por esse primeiro socorro!", relatou um.

🚨TV: Médico socorrista ensina manobra de Heimlich para salvar pessoas em caso de obstrução das vias aéreas.



pic.twitter.com/MMHOtgatHO — CHOQUEI (@choquei) July 19, 2023