Reprodução José Loreto entrega bastidor de gafe com Lulu Santos: 'Vomitei depois'

O ator José Loreto passou mal após cometer uma gafe em cima do palco em apresentação ao lado de Lulu Santos. Em entrevista publicada nesta quarta-feira (19), o artista revela que vomitou após o constrangimento.

Em maio, o ator subiu ao palco do show que comemorava os 70 anos de Lulu Santos. No entanto, ele errou na hora de cantar "Como uma Onda", um dos maiores sucessos do cantor.



"Eu vomitei de nervoso depois! Quando saí do palco, bebi uma garrafa de água tão rápido que botei tudo para fora. Mas valeu! Se eu tivesse desmaiado no meio do show, ainda assim valeria a pena. Eu cantei --ou tentei cantar!-- com Lulu Santos", disse José Loreto ao Notícias da TV.

O constrangimento virou motivos de críticas nas redes sociais, mas a diretora de "Vai na Fé" contornou a situação. Rosane Svartman inclui a cena na trama da Globo. No enredo, Lui Lorenzo sonha que cometeu a gafe.

"Eu achei a ideia da Rosane genial! Muita gente acha que foi proposital, mas não. Eu não sabia que seria convidado, foi na hora, fui pego de surpresa. E fui cagando de medo. O Lulu acreditou tanto no personagem que ele acha que sou o Lui Lorenzo! Só que eu não estava com retorno, eu não ouvia banda, não tinha caixa de som no palco. Não tem como errar a letra de Como Uma Onda! É que eu não estava ouvindo mesmo. Fora o nervosismo, claro", se defende.

A Rosane Svartmann colocou a parte da letra q José Loreto esqueceu do Lulu Santos no pesadelo do Lui Lorenzo hahahahahahahaha #VaiNaFe pic.twitter.com/EhKvPyubjX — Allan (@limalblue) July 17, 2023