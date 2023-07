Reprodução/Instagram Causa da morte de influenciadora Annabelle Ham é revelada

A família de Annabelle Ham, influenciadora norte-americana, revelou a causa da morte da jovem aos 22 anos . Segundo eles, ela "teve um evento epiléptico".

Sem especificar o ocorrido ou se a morte foi devido às convulsões ou se caiu e se machucou, eles lamentaram a partida da youtuber.





"Esta é a família de Annabelle. Estamos escrevendo isso com o coração pesado. Annabelle experimentou um evento epiléptico e foi para os portões do céu. Ela lutou contra isso por muito tempo e queria aumentar a conscientização sobre isso, o que faremos em sua homenagem", escreveram no perfil do Instagram de Annabelle.

"Annabelle era linda e inspiradora e vivia a vida ao máximo. Todos que ela conheceu foram inspirados por sua energia e pela luz dentro de sua alma que brilhava tanto. Ela foi, e sempre será, tão amada. Pedimos suas orações de paz para sua família e amigos durante este momento difícil e para permitir a todos nós a chance de lamentar e trabalhar com isso como uma família", seguiram.

Por fim, a família fez um pedido aos admiradores. "Por favor, não publique ou espalhe especulações ou detalhes infundados. Haverá um tempo para compartilhar mais detalhes e aprofundar sua vida. Seus perfis [de Annabelle] serão usados para compartilhar o que ela passou e as alegrias que ela trouxe para todos nós. Comentários desnecessários só servem para ferir a todos nós, este é um momento de lembrança e luto. Obrigado", concluíram.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: