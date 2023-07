Reprodução/Instagram O ator negou que foi agredido: "cometi a infeliz ação de dividir um post que não se sustenta."





O ator Jesuita Barbosa se posicionou pela primeira vez sobre o caso de violência contra o namorado Cícero Ibeiro, em entrevista com a Folha de São Paulo e afirmou que não sofreu nenhum tipo de agressão.

Pelos stories, o artista afirmou que foi agredido por alguém chamado "C.I", na última segunda-feira, (17). "C. I. me usou, me gravou inutilidades, me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu partner", escreveu ele.

Porém, em entrevista com a Folha de São Paulo, o ator negou que foi vítima de violência física e pscicológica. "Esclareço que num impulso inconsequente, movido por um momento de estresse emocional, cometi a infeliz ação de dividir um post (e apagar em seguida) que não se sustenta", disse.

"Não fui agredido fisicamente ou verbalmente, nem sofri nenhum ato abusivo. Esta ação atingiu de forma indevida meu companheiro, Cícero Ibeiro, e isto deve ser reparado", afirmou.

Além disso, o casal parece estar em união estável e pretende noiva em março do próximo ano. A gente vai noivar. Não sabemos ainda quando. Acho que a gente precisa entrar na tradição e na família. Acho que a gente precisa começar a fazer parte. Pra quebrar, romper", comentou Jesuita.