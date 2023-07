Reprodução/Intagram A jornalista conta um pouco sobre a infância: " Até lição de casa eu fazia no estádio"





A jornalista mostrou aos seguidores do Instagram, nesta quarta-feira, (19), curiosidades sobre a infância e relembrou que fazia lição de casa com o pai no estádio de futebol.

Na postagem, relatou como é apaixonada por futebol e fez questão de trasmitir essa mesma sensação aos filhos, João e Pedro, de 2 anos.

"Acho que as memórias mais incríveis da minha infância com meu pai têm a ver com estádio de futebol. Eu penso no Morumbi e vem toda uma memória afetiva. Até lição de casa eu fazia no estádio (chocante ter passado de ano em matemática, eu sei ). Agora, nada mais emocionante do que ver os gêmeos a-ma-rem a primeira vez num jogo, curtir a torcida, cantoria, e inesquecível ter sido na rua Javari!! Amei demais! Futebol é amor. Agora, partiu Morumbi, Itaquerão, Maracanã - and counting (em breve, mamãe ainda tomando coragem)", escreveu.

Recentemente, Andréia levou os filhos para conhecer pela primeira vez o Estádio Conde Rodolfo Crespi, localizado na Mooca, em São Paulo. João e Pedro são fruto do relacionamento da jornalista e o marido André Risek.