Reprodução/JustJared "A coisa mais difícil que eu fiz foi me apaixonar por uma vadia", diz um dos trechos da música Famous





O rapper DDG foi alvo de muitas críticas ao lançar a nova música Famous em que parte da letra chamou a atriz Halle Bailey de vadia.

Na canção, o cantor ficou muito incomodado com a fama da artista em um dos filmes que produziu e fãs apontaram que provavelmente seria o live action de "A Pequena Sereia". "A coisa mais difícil que eu fiz foi me apaixonar por uma vadia", cita o rapper em uma das partes da música.

DDG disse que odeia estar apaixonado e sente ciúmes da namorada beijar outros caras nas cenas do filme. Além disso, ele teria ficado com ciúmes em uma das promoções das obras, como a de "A Pequena Sereia, em que Halle teria aparecido de mãos dadas com outro sujeito.

No Twitter, vários internautas ficaram incomodados com a letra da canção e criticaram o rapper. "Por que esses homens namoram com mulheres da mídia, se não conseguem aguentar o sucesso delas", disse uma fã, "Tomara que ela termine com ele e que seja feliz com outro", desabafou outra.

finna delete it rn https://t.co/5SfzsG6bSh — DDG (@PontiacMadeDDG) July 17, 2023

O cantor se pronunciou diante dos comentários e críticas feitos pelos fãs e se defendeu. "Assim como os filmes são apenas filmes, as músicas são apenas músicas. Vocês precisam relaxar e se preocupar com suas próprias coisas, cara, é tudo entretenimento. É o negócio do entretenimento, cara. Relaxe, acalme-se, relaxe, sabe? Mas é o que é, cara. Estou acostumado a ser odiado, pessoal”, afirmou.