Espetáculo em tributo a Cássia Eller faz temporada em SP

O espetáculo “Cássia Eller, o Musical” retorna a São Paulo em agosto, para uma temporada de 15 apresentações no Teatro Opus Frei Caneca . O musical percorreu todas as capitais brasileiras desde sua estreia em 2014, destacando a trajetória da gigante Cássia Eller , uma das vozes mais marcantes da MPB!

O texto original do espetáculo é de Patrícia Andrade , que investigou toda a vida da cantora entrevistando diversos familiares e amigos que a ajudaram a construir esse trabalho incrível. A peça acompanha desde os primeiros passos de Cássia Eller como cantora em Brasília, até sua explosão nacional, além de abordar seus relacionamentos, especialmente com Maria Eugênia , com quem criou o filho Chicão.

O repertório inclui músicas autorais e sucessos imortalizados por ela, incluindo composições de Renato Russo , Cazuza , Nando Reis e outros. O musical busca capturar a essência de Cássia Eller, uma mulher forte e de poucas palavras, mas com uma voz e potência surpreendente!

Não perca a oportunidade de vivenciar o poderoso “Cássia Eller, o Musical”! Com uma história emocionante e a interpretação magnífica de Tacy de Campos no papel principal, o espetáculo promete envolver o público com a energia e o legado dessa grande artista da música brasileira. Garanta seus ingressos por aqui e mergulhe nessa experiência inesquecível!

