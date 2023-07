Reprodução/Instagram Gil do Vigor é vítima de xenofobia na faculdade

Gil do Vigor usou as redes sociais para expor um caso de xenofobia que passou na terça-feira (18). O economista está fazendo um PhD em uma universidade dos Estados Unidos.

No perfil do Twitter, o ex-BBB revelou que contou com a ajuda da amiga Juliette após o momento difícil.

"A Juliette me acalmou hoje! Sofri de uma injustiça, xenofobia descarada e estou arrasado. Mas meu dia hoje foi tão lindo que consegui esquecer um pouquinho do mal que estão me fazendo", disse ele.





O influenciador garantiu que vai tomar providências. "Eu irei relatar tudo, não permitirei que isto fique impune. Mas por hoje, quero guardar a alegria do dia no meu coração e a gratidão a minha amiga por me acalentar!", completou.

Nos comentários, os internautas mandaram mensagens de carinho. "Conte tudo! Sinto muito que esteja passando por isso, Gil. Que sejam tomadas as providências cabíveis", disse um; "Fica bem, Gil! E muito obrigado à Juliette por ter melhorado o seu dia", declarou outro; "Sinto muito Gil, torcendo pra que você fique bem", comentou uma terceira.

