Reprodução/Instagram Virginia Fonseca cumpre almoço com médico após leilão

Nesta terça-feira (18), a família de Virginia Fonseca recebeu o cirurgião plástico Guilherme em casa. O médico pagou R$ 700 mil para passar o dia com a influenciadora durante o leilão do Instituto Neymar Jr.

O encontro aconteceu na casa de Leonardo e Poliana Rocha, em Goiânia, e foi todo divulgado nas redes sociais da família.





Além de Guilherme Scheibel, os médicos, Wilian Pires eThiago Paoliell também estiveram presentes.

Entre as comidas servidas estavam camarão empanado, queijos finos com duo de geleias, burrata com tomatinho, salmão com cream sour, ceviche tilapia com manga, entre outras coisas.

Virginia também registrou o trio saboreando a cachaça da família na companhia de Leonardo.

