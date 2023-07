Reprodução/Instagram Andrea Sorvetão foi paquita da Xuxa nos anos 1980 durante a exibição do Xou da Xuxa

O documentário de Xuxa Meneghel, lançado no Globoplay, segue dando o que falar. Conrado, marido da ex-paquita Andréa Sorvetão, falou da exclusão de Sorvetão do registro que conta a história de vida da eterna rainha dos baixinhos.



Xuxa rompeu a amizade de 35 anos com Sorvetão após uma fala polêmica do casal viralizar nas redes sociais. Na época, Conrado e Sorvetão se afirmaram como um "casal hétero, cristão e tradicional". Xuxa também não concordava com a postura política radical do casal.

A exclusão incomodou Conrado, que diz ter recebido várias mensagens sobre a ausência da esposa e apontou para uma "divisão" política para justificar a exclusão. "Segue vida normal. Nós estamos muito consciente disso tudo. O Brasil vive um momento de divisão de opiniões, de esquerda e direito. A direita é muito mais consciente e aceita muito mais o contrário. A esquerda, não. A esquerda, se você não é do lado deles, você é contra eles e acabou. Eles agem dessa forma. É normal para eles isso", analisou ele.







O vídeo, compartilhado também por Sorvetão, mostra Conrado sugerindo que a ex-paquita vai contar muita coisa sobre a época em que trabalhou com a Xuxa. "Nós estamos bem. Eu e a Andrea. Nós não vamos lucrar com o passado. Agora, quando a Andréa quiser escrever a própria história dela, e já tem gente procurando ela. É evidente, você exclui a pessoa da própria história, alguém vai chegar e falar: 'quer escrever? eu te ajudo'. Aí vocês vão descobrir coisas pra caramba, vai ser muito interessante. Estamos super de boa com isso. É melhor estar do lado de Deus do que estar do lado do Rei'", finalizou.