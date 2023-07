Reprodução/Instagram Há dois dias da final, Mariana Rios reflete sobre 'A Grande Conquista'

Faltando pouco para a final de ' A Grande Conquista ', Mariana Rios resolveu dividiu com os seguidores a experiência de apresentar o novo reality show da Record TV.

A apresentadora publicou um texto no perfil do Instagram abrindo o coração sobre a trajetória na emissora.





"Todas as noites, antes de entrar ao vivo no programa, eu peço a Deus proteção. Pra que eu conduza da melhor forma com o objetivo de levar alegria a todos! Hoje, faltando dois dias apenas pra nossa final, o sentimento de gratidão só aumenta! A oportunidade em crescer, aprender e evoluir dentro daquilo que sempre sonhei fazer, se tornou realidade", começou ela.

"E enquanto nesse planeta escola eu puder ficar e usufruir dele para meu crescimento, serei grata. Por todas as oportunidades. Por todas as pedras no caminho. Por todos os risos, choros. Serei grata. E assim sigo em minha evolução. Caindo, levantando, vivendo, aprendendo. Errando, acertando. Com a certeza de que Deus caminha ao meu lado. E por isso nunca, nunca estarei sozinha", completou.

Por fim, Mariana agradeceu pela oportunidade. "Na dor, no amor, em todos os momentos tenho seu amparo. Obrigada meu Deus! E sigo como o Senhor mesmo ensinou: não tema, viva! Tudo é passageiro. Na estação da vida uma hora se chega e na outra se vai! Por isso continuo pedindo: esteja sempre ao meu lado meu Pai. Meu amor por ti é um rio que deságua no mar da fé, da alegria e da gratidão", concluiu.

