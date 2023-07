Reprodução Xuxa

A apresentadora Xuxa Meneghel expôs mais detalhes íntimos da vida sexual. Em trechos do novo documentário, a Rainha dos Baixinhos lamenta ter sido privada de ter contato íntimo com outras pessoas. Ela afirma que aos 20 anos não tinha a vida sexual ativa e revela como fazia para contornar a situação.

“Não tinha espaço na minha vida, não deixavam chegar perto de mim. A pessoa que passasse de um metro, já era perigo, sabe? Imagine eu, com meus hormônios à flor da pele, queria ficar com as pessoas, mas não deixavam”, diz Xuxa.

Embora afirme que vivia em uma prisão, ela revela que na época não tinha esse entendimento. “Não me via dessa maneira. Eu reclamava muito que não tinha possibilidade ou liberdade de conhecer pessoas ou sair com pessoas. Mas não me via tão presa. Hoje, com a liberdade que tenho, vejo que estava presa”.

A apresentadora lamentou não ter aproveitado a fase de jovem adulta. “Aquela época com meus 20 e tantos anos, com os hormônios à flor da pele, não aproveitei. Tinha muita gente que queria ficar comigo, mas tinha muito medo de chegar perto de mim. Depois, quando tive a possibilidade de chegar perto das pessoas, já estava com mais idade. Já tinha perdido aquele espaço, momento, corpo, aquela cabeça, aqueles hormônios todos”.

Por temer que a filha, Sasha Meneghel, tivesse a mesma experiência, Xuxa se despiu de todos os tabus e deu um conselho a herdeira. "Sasha, namora muito, dá muito. E ela falou: ‘Mãe, não fala assim, não fala isso para os filhos’. Mas eu tinha que falar, eu precisava que ela fizesse o que eu não fiz, né? Mas minha filha tem outra cabeça, teve poucos namorados, já se casou e é apaixonadíssima. É isso o que ela quer para ela, quer esse menino para o resto da vida".

O menino ao qual a apresentadora se refere é João Figueiredo, um cantor e influenciador. Ele e Sasha se casaram em 2021.

Apesar da privação da vida íntima, Xuxa entrega um meio pelo qual ela se aliviava: comendo chocolate. “Comia chocolate toda hora. Ser chocólatra ajudou muito. Dá uma aliviadinha para quem tem fogo”, brincou.