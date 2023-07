Reprodução/Instagram Virginia rebola para as camêras e mostra reação de Zé Felipe no Instagram





A influenciadora Virgínia Fonseca apareceu toda animada e dançando ao som de "Eu sento rebolando", da cantora Pocah nos stories do Instagram, nesta segunda-feira, (17).

Na publicação, ela escreveu "Segundou" e rebolava na frente do marido cantando "Pra sair com a Pocahontas tem que ser sujeito homem". Em seguida, uma seguidora respondeu os stoires e Virgínia compartilhou com os outros seguidores. "Uma relíquia ver você dançando assim novamente", disse a fã.

Em seguida, a influenciadora respondeu. "Ai Gabi, só quem viveu sabe".

Há algumas horas atrás, Virgínia publicou uma foto de bikini no perfil do Instagram. "De uns dias atrás… Ótima segunda para todos", escreveu ela. Nisso, vários internautas incinuaram que a esposa de Zé Felipe estava mandando indiretas para Paola, que a criticou por posar apenas com bikinis nas publicações.

"Paola, olha a bund@ da Virgínia, comentou um seguidor, "Quem criticia é porque queria ter esse corpo perfeito", disse outro, "Essa hora Paola está chorando em posição fetal (risos)", finalizou uma fã.