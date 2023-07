Reprodução Influenciadora é alvo de intolerância após foto com pai de santo

A influenciadora Beca Barreto perdeu seguidores e foi alvo de intolerância religiosa após revelar ser candomblecista. No último sábado, a tiktoker publicou uma foto ao lado do pai de santo, onde ambos vestiam trajes tradicionais da religião afro-brasileira.

No perfil do Instagram, Beca publicou uma sequência de imagens que ilustram o encontro religioso com o sacerdote. "Quem cuida de mim não dorme", escreveu. "Se alguém pensa mal fala com meu pai de santo", completou, já se defendendo.

Nos comentários, internautas propagaram preconceito religioso. "Falava tanto de Deus para depois ser isso", disse uma seguidora. "Na macumba? Deixando de seguir em 3, 2...", destilou outro. "Axé? Ta reprendido em nome de Jesus", comentou uma terceira.

Vários comentários ilustram a intolerância com a religião de matriz africana. "Só existe um Deus, o resto são tudo obra do capeta", disse um usuário. "Vai tudo para o inferno de cabeça para baixo", adicionou outra.

Devido vários ataques de ódio, outros seguidores exaltaram a religião e mostraram apoio. "Minha solidariedade aos meus amigos da umbanda e do candomblé que são alvo de preconceito com frequência. Nos dias de hoje não se pode mais usar a ignorância como desculpa", comentou na mesma publicação.

Após a repercussão do caso e perder seguidores, Beca Barreto se pronunciou sobre os internautas que pararam de segui-la. "Mesmo que diminua, sei que quem ficar será real, que vá embora tudo que não é bom e quem não gosta de verdade".

O artigo 208 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei 2.848/1940) aponta que é crime “escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso” sob pena de um a três anos de reclusão e multa.