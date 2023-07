Reprodução/Instagram O influenciador mostrou várias peculiaridades da casa durante gravação ao "PodElas"





Em encontro com o influenciador Lucas Rangel, o ex-BBB Fred Bruno mostrou banheiro que possui uma cueca autografada pelo ídolo de futebol Cristiano Ronaldo, para o canal do Youtube e podcast "PodElas".

Durante a entrevista, ele passou por vários cantos inusitados da residência, onde um deles, o craque da seleção portuguesa autografou uma cueca para Fred, que está pendurada em um quadro dentro do banheiro.

O influenciador reforçou que ele nunca usou a peça de roupa. "Levei e ele autografou", disse.

Além disso, outro comôdo diferenciado é uma "têniteca", uma sala apenas de pares de tênis que o ex-BBB usa. "Antes era uma biblioteca, agora é o 'tênistesca", relatou.

Fred mostrou ainda um dos pares de tênis favoritos a Lucas, o qual foi autografado pelo apresentador Marcos Mion. "Mion é uma das minhas referências como apresentador, comunicador, pai", elogiou.

No último domingo, Fred Bruno compartilhou registros do aniversário de 2 anos do filho, Cris, onde apareceu junto a ex-companheira Bianca Andrade. O tema da festa foi "Safari" e ambos apareceram vestidos de oncinha, combinando com o garotinho.