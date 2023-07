Reprodução/Instagram "Muito confiante", disse o cantor





O sambista Jorge Aragão começou tratamento para o câncer no sistema linfático, nesta segunda-feira, segundo a revista CARAS.

Em uma nota divulgada pela equipe do cantor, ele disse estar animado e confiante com o tratamento da doença. "Muito confiante tendo o apoio de toda a família e dos fãs", disse.

Jorge Aragão foi diagnosticado com uma doença rara, um câncer que afeta as células do sistema linfático. Os sintomas podem ocasionar febre, inchaços nos glânglios, axilas e pescoço, cansaço e perda de peso.

No último sábado, a assessoria do cantor afirmou que ele está sob cuidados e pediu votos de força e boas energias. Muitos famosos desejaram melhoras ao sambista. "Força, mestre.", comentou o cantor Xamã, "Deus está no controle, Rei.", disse a cantora Jojo Todynho, "Estamos com você, poeta", escreveu o músico Marcelo D2.