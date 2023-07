Reprodução/Instagram Filho de Aline Wirley e Igor Rickli é alvo de críticas após aparecer de cropped

Antônio, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, foi alvo de críticas nesta segunda-feira (17) ao aparecer usando cropped em um vídeo com a mãe e Aurora, filha de Mari Bridi e Rafael Cardoso.

Mari compartilhou um vídeo dos pequenos aprendendo a coreografia de Ragatanga com a ex-integrante do Rouge, porém o momento virou uma grande polêmica por conta dos comentários maldosos sobre a blusa do pequeno de 8 anos.





"Eu achava que era menina", disse uma internauta; "Dá pra ver que ela fez de propósito, colocou a menina igual o menino e o menino igual menina. AFFF! Crianças sendo usadas como manobra de uma agenda nojenta", O menino nem decidiu o que vai ser e já está sendo imposto só de olhar pelas roupas dele", comentou uma terceira.

Mari Bridi fez questão de rebater as ofensas. "Fizemos uma postagem hoje de manhã, pra começar a semana com alegria, com amor (porque essa postagem é cheia de amor), da Aurora e do Caramelo, do Antônio, que são amigos desde a barriga, com a Aline, a Tia Pretinha da minha filha", começou ela.

"A Aurora está viciada em Ragatanga (...) Ela escutou em algum lugar e estava viciada nessa música. Aí na quinta-feira passada, meus amigos Aline e Igor fizeram um evento incrível na casa deles. Minha filhota, que estava muito feliz, que estava treinando, foi dançar Ragatanga com a tia dela, que não é pra todo mundo, tá? É o sonho de infância de muita gente que eu conheço", explicou.

Na sequência, a influenciadora comentou a polêmica. "Aí deu nisso, gente. Essa loucura sobre o que crianças estão vestindo. Quem me segue aqui sabe que eu não gosto de ficar dando palco pra esse tipo de discurso. Eu acho que não é sobre isso e eu canso de dizer... Quantos vídeos eu já fiz falando que criança é criança? Não tem cor de menino ou de menina, não tem brinquedo de menina ou de menino. Os meus filhos não foram criados assim", disparou.

"Tem tanta coisa ruim já acontecendo no mundo. Como é que as pessoas que assistem a esse vídeo não veem o que ele é? Que é puro amor?", concluiu,

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: