Reprodução/Instagram Suelen Gervásio acusa Vitão de fazer marketing com a gravidez

Suelen Gervásio abriu o jogo sobre a relação com Vitão, suposto pai da primeira filha que está esperando, Nina.



Em meio a diversas polêmicas, a modelo comentou sobre a possibilidade do cantor não ser o pai biológico da bebê.





"Me chamam de interesseira, biscoiteira, as pessoas são racistas demais, as pessoas desejam que minha filha nasça morta, as pessoas, elas dizem que "preto fazendo coisa de preto" que tem a ver com a questão do racismo", comentou ela ao Fofocalizando.

"Existe a possibilidade da Nina não ser filha do Vitão e isso sempre foi muito conversado. Desde a nossa primeira conversa eu falei ‘Vitor, você tem o direito de fazer o teste de DNA", completou.

Na sequência, a modelo relembrou a reação do cantor. "Ele chegou pra mim e falou que não queria me deixar sozinha, porque ele se arrependeria muito se desse positivo para ele e ele não tivesse acompanhando. O outro possível pai foi avisado, desde o começo".

Suelen também acusou Vitão de fazer marketing com a gestação. "Minha gravidez foi exposta no dia do lançamento do álbum dele. A galera tacando o ‘hate’ em mim, me xingando, sendo racista comigo e ele divulgando as músicas dele. Enquanto ele divulgava as músicas dele, ele me xingava no privado. Acredito que, de repente, as pessoas iriam olhar ele com mais seriedade", disse.

Sem ajuda financeira do artista, ela falou abertamente sobre a situação atual. "Não estou conseguindo pagar minhas contas. Não da maneira que eu esperava. Você é mãe. Você quer comprar a roupinha da sua filha, você quer ver o quartinho como vai ficar, você quer fazer as coisas para a sua filha, entendeu? Eu não quero comprar nada pra mim. Estou aqui para as pessoas pararem de me xingar, de me tratar como uma mulher suja. Ele me colocou nesse local. Eu quero ter uma gravidez tranquila. Eu quero paz", concluiu ela.

