Reprodução/Instagram Discreta, Cecilia Malan mostra momento entre Murilo Benício com a enteada

Cecilia Malan dividiu com os seguidores um momento encantador do namorado, o ator Murilo Benício, com a filha, Olimpia.

Discretos com o relacionamento, a jornalista flagrou o artista se divertindo com a enteada durante um passeio entre os três.





"Esses dois me fazem rir todos os dias!", declarou ela na legenda da publicação.

Vale lembrar que o casal confirmou o namoro no final de 2022 durante a participação do ator no 'Domingão com Huck. "Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo", revelou ele na época.

Cecilia Malan, Murilo Benício e Olimpia então curtindo férias em Biarritz, na França.

