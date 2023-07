Reprodução/Instagram Paola Carosella disse que defende o direito à liberdade de todas as mulheres

Paola Carosella decidiu se manifestar após ser envolvida em uma suposta polêmica com a influenciadora Virgínia. Ao participar do podcast "PodPah", ela questionou a fama de certas influencers.

Paola Carosella faz suposta crítica à Virginia: 'Só foto de bunda'

"Em um país como o Brasil, têm muitas celebridades e pessoas com trilhões de seguidores, que quando você olha o que elas fazem, é tudo meio falso [...] Tem criadoras de conteúdo ou influencers que têm 42 milhões de seguidores e só postam fotos de bunda. Hoje conheci uma, que parece que inventou uma base que cai. Aí você vai ver o feed e só tem bunda", disse.

Os internautas apontaram que Paola se referia à Virginia, que atualmente tem 43 milhões de seguidores no Instagram. A chef de cozinha usou, então, suas redes sociais para dizer que sua fala foi tirada de contexto.

Virginia rebate crítica de Paola Carosella: 'Nunca perderia meu tempo'

"Não é a primeira vez que se cria um discurso inteiro por causa de um corte de alguns segundos, muitas vezes aconteceu e com certeza irá acontecer de novo.

É o signo dos nossos tempos. Sempre tentei ignorar as narrativas que iam se criando e segui em frente, mas desta vez eu quero falar e quero que vocês escutem de mim agora algo que é bem importante.

Eu defendo mulheres livres para serem e fazerem o que elas querem fazer.

Sempre defendi e sempre vou defender que a gente possa ser, construir e fazer o que a gente quiser com os nossos corpos do jeito que eles são e com a nossa imagem do jeito que a gente a quiser mostrar. Com liberdade.

Se a minha fala tirada de contexto se entende como uma critica, pois entendam agora: Não é. Que cada uma de nós possa ser e fazer o que quiser com liberdade", escreveu a cozinheira em post no Instagram.